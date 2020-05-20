Широков заявил, что «Локомотив» два года не прогрессировал под руководством Сёмина

Бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков, известный по выступлениям за санкт-петербургский «Зенит», а также московские «Спартак» и ЦСКА, прокомментировал решение «Локомотива» не продлевать контракт с главным тренером Юрием Сёминым.

«Этот клуб («Локомотив». — RT) должен бороться за чемпионство, чего не происходит уже два года подряд. Просто под руководством этого тренера команда последние два года не прогрессирует», — цитирует Широкова «Спорт-Экспресс».

По словам экс-футболиста, «Локомотив» располагает составом игроков, с которым способен побороться за золотые медали чемпионата России. Но вместо этого железнодорожники претендуют лишь на место в групповом этапе Лиги чемпионов, где на протяжении двух последних лет не могут занять место выше четвёртого.

За последние четыре года под руководством Сёмина «Локомотив» выиграл золотые медали РПЛ, дважды стал обладателем Кубка и один раз — Суперкубка страны.

Ранее президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов ответил на вопрос о возможном приглашении в команду Юрия Сёмина.