Гэтжи ответил, когда может пройти его поединок с Нурмагомедовым

Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джастин Гэтжи рассказал, когда рассчитывает провести поединок с обладателем абсолютного титула Хабибом Нурмагомедовым.

«Я думаю, что мы проведём бой в августе или сентябре. Мне даже не хочется представлять себя сейчас на месте Хабиба. Наш бой сейчас — последнее, о чём думает Хабиб», — признался Гэтжи Daily Mail.

По словам американского спортсмена, детали поединка будут согласованы в тот момент, когда придёт время. При этом Гэтжи выразил мнение, что заслужил право сразиться за титул, и отметил, что в настоящий момент думает исключительно о дуэли с чемпионом.

Гэтжи провёл 24 поединка в своей профессиональной карьере, в которых одержал 22 победы (20 — досрочно) и потерпел два поражения (оба — нокаутом).

Ранее глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал о состоянии здоровья Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.