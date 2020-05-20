В ФИФА прокомментировали возможный переход национальных чемпионатов на систему «весна — осень»

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Президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна и вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Виктор Монтальяни поделился мнением о возможном переходе национальных европейских чемпионатов на систему «весна — осень».
В ФИФА прокомментировали возможный переход национальных чемпионатов на систему «весна — осень»
  • Reuters

«Дело в том, что в Италии как-то заговорили об этом, и только потому я упомянул эту тему. Меня спросили — я просто высказал мнение. Но такие решения принимаю не я, не ФИФА и не конфедерация, в данном случае УЕФА. Проведение внутренних соревнований — прерогатива местных федераций и лиг», — цитирует Монтальяни «Спорт-Экспресс».

По словам вице-президента Международной федерации футбола, именно национальные федерации принимают решение, в каком формате и по какой системе проводить местные чемпионаты. При этом он отметил, что нет ничего необычного в том, чтобы проводить первенства по система «весна — осень», напомнив, что так делают в Южной Америке, Азии и даже некоторых европейских государствах.

Ранее известный спортивный журналист Василий Уткин высказался о решении Международной федерации футбола (ФИФА) не проводить в этому году церемонию вручения наград The Best.

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