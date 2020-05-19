Уткин поделился мнением об отказе ФИФА определять игрока года

Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался о решении Международной федерации футбола (ФИФА) не проводить в этому году церемонию вручения наград The Best.

«Никогда ещё выбор лучшего футболиста сезона не был настолько интригующим и сложным в плане выбора критериев для этого. Неудивительно, что ФИФА, которая продолжает вручать свой приз, вообще отказалась в этом году называть лучшего игрока. По-моему, они просто трусы. Настоящие чиновники. А наша братва журналистская свой выбор, я надеюсь, сделает. Я очень его жду», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.

Церемония вручения премий The Best должна была состояться в сентябре в Милане. Действующим обладателем награды является форвард «Барселоны» Лионель Месси.

Ранее сообщалось, что ФИФА приняла решение не проводить в 2020 году церемонию вручения наград The Best в связи с пандемией коронавируса.