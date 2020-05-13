СМИ: ФИФА отменила церемонию вручения наград по итогам сезона из-за коронавируса

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Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение не проводить в 2020 году церемонию вручения наград The Best в связи с пандемией коронавируса.
СМИ: ФИФА отменила церемонию вручения наград по итогам сезона из-за коронавируса
  • Reuters

Как сообщает Marca, награды ФИФА по итогам этого сезона останутся без лауреатов. 

Кроме того, под вопросом остаётся проведение церемоний вручения «Золотой бутсы» лучшему бомбардиру национальных чемпионатов стран, входящих в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а также «Золотого мяча», которым награждается лучший футболист сезона по версии журнала France Football. 

Церемония вручения премий The Best должна была состояться в сентябре в Милане. Действующим обладателем награды является форвард «Барселоны» Лионель Месси.

Ранее сообщалось, что ЧМ-2020 по футзалу перенесён на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

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