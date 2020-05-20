Гончаренко поделился мнением о возобновлении сезона РПЛ

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказался относительно возобновления чемпионата России по футболу сезона-2019/20.
Гончаренко поделился мнением о возобновлении сезона РПЛ
  • РИА Новости

«На мой взгляд, надо доводить его до конца. Самое лучшее, что может быть, — это возобновление чемпионата. При этом, безусловно, нужно соблюдать все меры предосторожности, потому что коронавирус может действительно серьёзно сказаться на здоровье игроков», — цитирует Гончаренко «Спорт-Экспресс».

При этом наставник московского ЦСКА заверил, что его позиция не зависит от того, на каком месте его коллектив находится в турнирной таблице РПЛ. Если бы армейцы находились в зоне Лиги чемпионов, он бы также выступал за возобновление первенства.

Ранее чемпион СССР по футболу в составе ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что армейский клуб поторопился с продлением контракта с Гончаренко.

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