Гончаренко поделился мнением о возобновлении сезона РПЛ

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказался относительно возобновления чемпионата России по футболу сезона-2019/20.

«На мой взгляд, надо доводить его до конца. Самое лучшее, что может быть, — это возобновление чемпионата. При этом, безусловно, нужно соблюдать все меры предосторожности, потому что коронавирус может действительно серьёзно сказаться на здоровье игроков», — цитирует Гончаренко «Спорт-Экспресс».

При этом наставник московского ЦСКА заверил, что его позиция не зависит от того, на каком месте его коллектив находится в турнирной таблице РПЛ. Если бы армейцы находились в зоне Лиги чемпионов, он бы также выступал за возобновление первенства.

Ранее чемпион СССР по футболу в составе ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что армейский клуб поторопился с продлением контракта с Гончаренко.