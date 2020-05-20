Гончаренко поделился мнением о возобновлении сезона РПЛ
- РИА Новости
«На мой взгляд, надо доводить его до конца. Самое лучшее, что может быть, — это возобновление чемпионата. При этом, безусловно, нужно соблюдать все меры предосторожности, потому что коронавирус может действительно серьёзно сказаться на здоровье игроков», — цитирует Гончаренко «Спорт-Экспресс».
При этом наставник московского ЦСКА заверил, что его позиция не зависит от того, на каком месте его коллектив находится в турнирной таблице РПЛ. Если бы армейцы находились в зоне Лиги чемпионов, он бы также выступал за возобновление первенства.
Ранее чемпион СССР по футболу в составе ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что армейский клуб поторопился с продлением контракта с Гончаренко.