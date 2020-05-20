Тарасова считает, что её отцу занесли смертельную инфекцию

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о причинах преждевременного прекращения карьеры её отца, знаменитого хоккейного тренера Анатолия Тарасова.
Тарасова считает, что её отцу занесли смертельную инфекцию
  • РИА Новости

«Я имею в виду то, что в 54 года его отправили на пенсию. Понимаете, у него был запрет на профессию. Вот и всё. Вот что я имею в виду. Я уже не говорю о том, что потом занесли смертельную инфекцию. Это уже детали. А «убили» его в 54 года», — заявила тренер в программе «Рождённые в СССР» на телеканале «Ностальгия».

Тарасов умер 23 июня 1995 года в Москве в возрасте 76 лет.

Татьяна Тарасова также заявила, что Михаил Горбачёв принёс народу СССР свободу.

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