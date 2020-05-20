Рахимич о новом контракте Гончаренко: ЦСКА не было смысла менять тренера
- РИА Новости
По мнению боснийского специалиста, Гончаренко поможет финансовая поддержка банка ВЭБ.РФ, который в апреле завершил процесс по приобретению 77,63% акций ЦСКА.
«Конечно, это логичное и правильное решение, думаю, что команда прибавит под руководством Гончаренко. В нынешней обстановке я не вижу смысла менять тренера. Понятно, что в этом году уже практически невозможно претендовать на чемпионство. Но в следующем сезоне, если будет хорошее усиление, мы вполне можем побороться за первое место», — приводит слова Рахимича ТАСС.
Ранее сообщалось, что Юрий Сёмин назвал Гончаренко талантливым парнем.