Третьяк: поляки не говорят, что Освенцим освободили советские войска

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказал мнение, что западные политики стремятся принизить величие победы Советского Союза во Второй мировой войне.

Знаменитый спортсмен и функционер также возмутился тем фактом, что поляки умалчивают об участии Красной армии в освобождении концлагеря Освенцим.

«Я был в Освенциме, и поляки всё рассказывают, кто освободил, но ни разу не сказали про советские войска. Стыдно, что мы вошли туда, а они переписали историю. Думаю, Бог накажет этих людей. Помощь союзников мы вспоминаем с уважением. Но, извините, американцы потеряли столько-то, а у нас 28 млн. Вся страна разрушена была», — цитирует Третьяка «Русская планета».

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что Михаил Горбачёв принёс народу СССР свободу.