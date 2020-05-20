Третьяк: поляки не говорят, что Освенцим освободили советские войска

Короткая ссылка
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказал мнение, что западные политики стремятся принизить величие победы Советского Союза во Второй мировой войне.
Третьяк: поляки не говорят, что Освенцим освободили советские войска
  • РИА Новости

Знаменитый спортсмен и функционер также возмутился тем фактом, что поляки умалчивают об участии Красной армии в освобождении концлагеря Освенцим.

«Я был в Освенциме, и поляки всё рассказывают, кто освободил, но ни разу не сказали про советские войска. Стыдно, что мы вошли туда, а они переписали историю. Думаю, Бог накажет этих людей. Помощь союзников мы вспоминаем с уважением. Но, извините, американцы потеряли столько-то, а у нас 28 млн. Вся страна разрушена была», — цитирует Третьяка «Русская планета».

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что Михаил Горбачёв принёс народу СССР свободу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить