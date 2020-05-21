Кириченко: некоторые клубы могут иметь преимущество после возобновления сезона РПЛ

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Бывший главный тренер «Ростова» и «Уфы» Дмитрий Кириченко посетовал, что команды РПЛ оказались в неравных условиях после решения возобновить сезон.
Кириченко: некоторые клубы могут иметь преимущество после возобновления сезона РПЛ
  • РИА Новости

«Провинциальные клубы уже получили разрешение возобновить занятия, в то время как в Москве речь об этом не идёт. В столице на данный момент нельзя тренироваться даже в малых группах. Если бы все находились в одинаковых условиях, вопросов бы не возникло. Три недели так три недели. А так, получается, ряд команд будут находиться в выигрышном положении», — заявил Кириченко в интервью RT.

Ранее тренер высказался о положительных тестах на COVID-19 в РПЛ.

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