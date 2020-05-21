Кириченко о положительных тестах на COVID-19 в РПЛ: не назвал бы ситуацию критичной

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Бывший главный тренер «Ростова» и «Уфы» Дмитрий Кириченко высказался об обнаружении коронавируса у нескольких футболистов команд Российской премьер-лиги (РПЛ).
Кириченко о положительных тестах на COVID-19 в РПЛ: не назвал бы ситуацию критичной
  • РИА Новости

«Не назвал бы сложившуюся ситуацию критичной. Всё же коронавируса больше следует бояться людям с ослабленным иммунитетом, пенсионерам. А профессиональные спортсмены — ребята крепкие и закалённые. Не думаю, что для них эта болезнь опасна. Другое дело, что футболисты контактируют с членами своих семей и другими людьми. Поэтому с точки зрения безопасности сезон следовало завершить либо сделать паузу на несколько месяцев, пока вирус окончательно не утихнет», — заявил тренер в интервью RT.

Ранее Кириченко объяснил, кто был заинтересован в возобновлении сезона РПЛ.

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