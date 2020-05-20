Курбанов рассказал, как видеообращение матерей помогло игрокам ЦСКА перед финалом Евролиги

Форвард московского ЦСКА Никита Курбанов рассказал, как игрокам помог напутственный ролик, который для игроков записали их мамы в преддверии финального матча Евролиги с «Анадолу Эфесом» в сезоне-2018/19.

«Те, кто занимался созданием этого видео, подёргали игроков за нужные струны. Каждый встретился со своим родным и любимым человеком не один на один, а именно при всей команде. Мы наблюдали, как мамы всем игрокам желали удачи, слышали слова поддержки, и, я думаю, все ощутили, что мамы говорили это не только своим сыновьям, а всем нам», — приводит слова Курбанова News.ru.

Он отметил, что это довольно интимное, личное видео, потому что мама — это мама, это человек, с которым ты можешь всем поделиться, это лучший друг, а ты всё равно остаёшься ребёнком для своих родителей.

«И во время просмотра видео ты как ребёнок в теле здорового 30-летнего мужика, который сам является родителем, всплакнул, испытал накат эмоций, после чего это всё перевоплотилось в заряд энергии — я говорю о своих эмоциях. Конечно, для каждого это была такая точечная инъекция в сердце. Слова, которые прозвучали из уст мам, добавили такой внутренней энергии, что мы вышли на сто процентов эмоционально заряженными. Это очень сентиментальная история», — добавил баскетболист.

В решающем матче ЦСКА взял верх над «Эфесом» со счётом 91:83 и в восьмой раз стал чемпионом Евролиги.

Ранее ЦСКА показал трогательный ролик с участием мам баскетболистов.