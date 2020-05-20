Мышалов о ситуации с Сёминым: болельщики восприняли это как личный вызов

Бывший врач московского «Локомотива» Савелий Мышалов высказал мнение о решении руководства клуба не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Сёминым.

«Общались до того, как было объявлено. Уже ходили слухи, ответил уклончиво, но я понял, что дела не очень. Знаете, что дико? «Локомотив», ведущий клуб, меняет директоров как перчатки. Кто этим ведает вообще? И вот доменялись: насколько я понимаю, перед первой игрой «Локомотива» будет манифестация или что-то вроде. Болельщики это так не оставят», — приводит слова Мышалова «Матч ТВ».

Он отметил, что с ним уже связывались из руководства фанатских движений и предлагали поучаствовать в планирующейся акции.

«Но куда мне? Скоро 88 стукнет. Неужели начальники не понимали, какую аудиторию затрагивают? Пресса ведь всё распишет, и не только российская — иностранная. Для болельщиков Сёмин — икона, эту ситуацию они восприняли как личный вызов. По поводу его ухода будет шум, вот увидите», — добавил специалист.

Сёмин возглавлял «Локомотив» с 2016 года. До этого он работал с командой с 1992 по 2005 год и в 2009—2010 годах. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка. Его соглашение с клубом действует до 30 мая и не будет продлено.

Ранее сообщалось, что неизвестные провели акцию против Мещерякова и Кикнадзе у стадиона «Локомотива».