Стало известно, когда Евролига примет решение по судьбе сезона
- РИА Новости
«Мы только что узнали, что совет Евролиги соберётся 25 мая и в этот же день будет принято и озвучено решение», — приводит ТАСС слова представителя пресс-служба Евролиги.
Регулярный чемпионат Евролиги был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции. До его завершения оставалось провести пять туров, включающих 78 матчей.
Ранее сообщалось, что Евролига не начнёт плей-офф до завершения регулярного чемпионата.