Стало известно, когда Евролига примет решение по судьбе сезона

Руководство баскетбольной Евролиги до конца мая примет окончательное решение о возобновлении или завершении сезона-2019/20, прерванного из-за пандемии коронавируса.

«Мы только что узнали, что совет Евролиги соберётся 25 мая и в этот же день будет принято и озвучено решение», — приводит ТАСС слова представителя пресс-служба Евролиги.

Регулярный чемпионат Евролиги был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции. До его завершения оставалось провести пять туров, включающих 78 матчей.

Ранее сообщалось, что Евролига не начнёт плей-офф до завершения регулярного чемпионата.