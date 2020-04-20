Евролига не начнёт плей-офф до завершения регулярного чемпионата

Баскетбольная Евролига не намерена начинать розыгрыш плей-офф, прежде чем будет доигран регулярный чемпионат.

«Гипотетический «Финал восьми» может быть сыгран лишь после матчей регулярного чемпионата. Это означает, что нашей первоочередной целью является завершение регулярного сезона», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы Евролиги.

Регулярный чемпионат Евролиги был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции. До его завершения оставалось провести пять туров, включающих 78 матчей.

Ранее президент Евролиги не исключил, что сезон может быть доигран без зрителей.