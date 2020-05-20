Драчёв о тренерах сборной: разногласия есть, но дадим возможность поработать

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о ситуации вокруг формирования нового тренерского штаба национальной команды.

«Разногласия по этому вопросу всегда есть, они и были, но это нормально. У каждого есть своё мнение, но мы каждого поддерживаем и каждому дадим возможность поработать», — приводит слова Драчёва РИА Новости.

Ещё до заседания правления СБР, на котором был определён состав тренерского штаба сборной, Драчёв открыто высказывался против назначения Владимира Королькевича и Роберта Кабукова на посты старших тренеров сборной России.

Ранее Драчёв рассказал, когда СБР отправит в Минспорт документы на утверждение тренеров.