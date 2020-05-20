Драчёв рассказал, когда СБР отправит в Минспорт документы на утверждение тренеров

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, когда документы кандидатов в тренерский штаб сборной России будут направлены на согласование в Министерство спорта.

«Готовимся к встрече с Министерством спорта, к обсуждению текущей ситуации. Вчера отправили списки спортсменов, сегодня планируем отправить списки тех, кто на ставке тренеров», — приводит слова Драчёва РИА Новости.

Ещё 10 апреля СБР предложил Валерия Польховского на должность главного тренера сборной России, после чего должен был отправить его кандидатуру на согласование в Минспорт. 21 апреля исполком СБР назначил на пост старшего тренера мужской команды Роберта Кабукова, а женской — Владимира Королькевича, кандидатуры которых также должны быть утверждены министерством.

Ранее Драчёв выразил мнение о процессе смены тренерского штаба национальной команды страны.