Драчёв рассказал, когда СБР отправит в Минспорт документы на утверждение тренеров

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, когда документы кандидатов в тренерский штаб сборной России будут направлены на согласование в Министерство спорта.
Драчёв рассказал, когда СБР отправит в Минспорт документы на утверждение тренеров
  • РИА Новости

«Готовимся к встрече с Министерством спорта, к обсуждению текущей ситуации. Вчера отправили списки спортсменов, сегодня планируем отправить списки тех, кто на ставке тренеров», — приводит слова Драчёва РИА Новости.

Ещё 10 апреля СБР предложил Валерия Польховского на должность главного тренера сборной России, после чего должен был отправить его кандидатуру на согласование в Минспорт. 21 апреля исполком СБР назначил на пост старшего тренера мужской команды Роберта Кабукова, а женской — Владимира Королькевича, кандидатуры которых также должны быть утверждены министерством.

Ранее Драчёв выразил мнение о процессе смены тренерского штаба национальной команды страны.

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