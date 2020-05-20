Уткин высказался об интервью Дудя с Деревянко

Блогер Василий Уткин саркастически оценил интервью журналиста Юрия Дудя с актёром Павлом Деревянко.

«Как и всегда, отличное интервью @yurydud — с Павлом Деревянко. Из него я почерпнул жизненную задачу на ближайшие года пол, а именно: мне предстоит по капле выдавить Павла Деревянко из себя. Он подходит. Как раз 62 кг. Го», — написал Уткин в Twitter.

Ранее Уткин поделился мнением об отказе ФИФА определять игрока года.