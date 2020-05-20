Гендиректор «Ахмата» рассказал, когда легионеры вернутся в расположение команды
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«Надеюсь, всё получится и в ближайшие дни мы вернём игроков из Европы в Грозный. Мы пытаемся собрать их вместе и организовать их вылет из одного аэропорта. После возвращения им ещё придётся пройти двухнедельный карантин», — приводит слова Айдамирова «Спорт-Экспресс».
По словам функционера, остальные футболисты команды уже прошли тестирование на коронавирус, результаты которого станут известны чуть позже, и готовы начать тренировки.
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