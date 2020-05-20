Стали известны соперники сборной России по хоккею на ЧМ-2021
- РИА Новости
Сборная России попала в группу А, где сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании. Все матчи группы A пройдут в Минске.
В группе B, матчи которой пройдут в Риге, сыграют команды Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.
Чемпионат мира — 2021 должен пройти с 7 по 23 мая.
Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею сыграет с Чехией и Швейцарией в группе на ОИ-2022.