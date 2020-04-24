Сборная России по хоккею сыграет с Чехией и Швейцарией в группе на ОИ-2022

Сборная России по хоккею узнала своих соперников, с которым она сыграет на групповом этапе Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Как сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF), в группе B национальная команда сыграет с Чехией и Швейцарией.

При этом ещё один участник квартета определится через квалификацию.

В группу А попали Канада, США, Германия и Китай, а в группе C выступят Финляндия, Швеция и две команды, прошедшие отборочный турнир.

Ранее Александр Овечкин признался, что мечтает стать олимпийским чемпионом.