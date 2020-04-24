Сборная России по хоккею сыграет с Чехией и Швейцарией в группе на ОИ-2022
- РИА Новости
Как сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF), в группе B национальная команда сыграет с Чехией и Швейцарией.
При этом ещё один участник квартета определится через квалификацию.
В группу А попали Канада, США, Германия и Китай, а в группе C выступят Финляндия, Швеция и две команды, прошедшие отборочный турнир.
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