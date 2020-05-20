Широков о проведении матчей РПЛ без болельщиков: у нас со зрителями играют четыре команды

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался о проведении матчей без зрителей после возобновления сезона РПЛ.

«Почему у нас будет тяжело смотреть матчи РПЛ без зрителей? В России будет всё по-прежнему. У нас и так со зрителями играют четыре команды, остальные — без. Сколько человек на «Тамбов» ходит? Сейчас даже больше придёт. А «Оренбург»? Это актуально для «Спартака», «Зенита», «Краснодара» и «Ростова», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

Также бывший футболист сборной России не увидел ничего страшного в том, что у игроков команд, выступающих в Премьер-лиге, выявляют коронавирус. По его словам, это не должно привести к досрочной остановке чемпионата страны.

Ранее все тесты на коронавирус в «Ростове» дали отрицательный результат.