Широков о проведении матчей РПЛ без болельщиков: у нас со зрителями играют четыре команды

Короткая ссылка
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался о проведении матчей без зрителей после возобновления сезона РПЛ.
Широков о проведении матчей РПЛ без болельщиков: у нас со зрителями играют четыре команды
  • РИА Новости

«Почему у нас будет тяжело смотреть матчи РПЛ без зрителей? В России будет всё по-прежнему. У нас и так со зрителями играют четыре команды, остальные — без. Сколько человек на «Тамбов» ходит? Сейчас даже больше придёт. А «Оренбург»? Это актуально для «Спартака», «Зенита», «Краснодара» и «Ростова», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

Также бывший футболист сборной России не увидел ничего страшного в том, что у игроков команд, выступающих в Премьер-лиге, выявляют коронавирус. По его словам, это не должно привести к досрочной остановке чемпионата страны. 

Ранее все тесты на коронавирус в «Ростове» дали отрицательный результат. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить