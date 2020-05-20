Все тесты на коронавирус в «Ростове» отрицательные

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Пресс-служба футбольного клуба «Ростов» сообщила, что все тесты игроков и персонала команды на коронавирус дали отрицательный результат.
Все тесты на коронавирус в «Ростове» отрицательные
  • ©fc-rostov.ru

«Игроки команды практически в полном составе находятся в Ростове-на-Дону, защитник Деннис Хаджикадунич должен вернуться из Швеции, и начинают индивидуальные тренировки», — говорится в сообщении.

Сезон РПЛ был прерван из-за коронавируса. На момент остановки РПЛ было сыграно 22 из 30 туров. Планируется, что соревнования возобновятся 21 июня.

Ранее сообщалось, что в тульском «Арсенале» не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.

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