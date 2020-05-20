Все тесты на коронавирус в «Ростове» отрицательные
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«Игроки команды практически в полном составе находятся в Ростове-на-Дону, защитник Деннис Хаджикадунич должен вернуться из Швеции, и начинают индивидуальные тренировки», — говорится в сообщении.
Сезон РПЛ был прерван из-за коронавируса. На момент остановки РПЛ было сыграно 22 из 30 туров. Планируется, что соревнования возобновятся 21 июня.
Ранее сообщалось, что в тульском «Арсенале» не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.