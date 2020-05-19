В тульском «Арсенале» не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев заявил, что в клубе не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.

«Как и планировалось, сегодня все футболисты команды, тренерский штаб, персонал прошли тестирование на коронавирус. У нас нет ни одного положительного результата теста, все здоровы и готовы приступить к работе», — цитирует Аджоева «Чемпионат».

По его словам, уже 20 мая команда вернётся к тренировкам, а на данный момент клуб работает над возвращением в страну легионеров команды.

Прерванный из-за коронавируса сезон должен возобновиться 21 июня.

Ранее сообщалось, что РФС обратился к губернаторам регионов с просьбой разрешить клубам РПЛ начать тренировки.