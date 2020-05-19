В тульском «Арсенале» не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом
- РИА Новости
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«Как и планировалось, сегодня все футболисты команды, тренерский штаб, персонал прошли тестирование на коронавирус. У нас нет ни одного положительного результата теста, все здоровы и готовы приступить к работе», — цитирует Аджоева «Чемпионат».
По его словам, уже 20 мая команда вернётся к тренировкам, а на данный момент клуб работает над возвращением в страну легионеров команды.
Прерванный из-за коронавируса сезон должен возобновиться 21 июня.
Ранее сообщалось, что РФС обратился к губернаторам регионов с просьбой разрешить клубам РПЛ начать тренировки.