В тульском «Арсенале» не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом

Короткая ссылка
Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев заявил, что в клубе не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.
В тульском «Арсенале» не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом
  • РИА Новости
  • © Артур Лебедев

«Как и планировалось, сегодня все футболисты команды, тренерский штаб, персонал прошли тестирование на коронавирус. У нас нет ни одного положительного результата теста, все здоровы и готовы приступить к работе», — цитирует Аджоева «Чемпионат».

По его словам, уже 20 мая команда вернётся к тренировкам, а на данный момент клуб работает над возвращением в страну легионеров команды.

Прерванный из-за коронавируса сезон должен возобновиться 21 июня.

Ранее сообщалось, что РФС обратился к губернаторам регионов с просьбой разрешить клубам РПЛ начать тренировки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить