Выборы президента IIHF перенесены на сентябрь 2021 года

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Выборы президента Международной федерации хоккея (IIHF) перенесены на сентябрь 2021 года.
Выборы президента IIHF перенесены на сентябрь 2021 года
  • Reuters

«Мы приняли решение перенести выборы с сентября этого года на сентябрь 2021-го. Я остаюсь на посту президента ещё 15 месяцев», — приводит РИА Новости слова действующего президента IIHF Рене Фазеля.

Он отметил, что выборы пройдут на конгрессе IIHF в Санкт-Петербурге, который также был перенесён с 2020 на 2021 год.

«Мы перенесли конгресс 2020 года из Петербурга по той причине, что нет уверенности, что все смогут путешествовать по миру к сентябрю, не уверены, что все смогут добраться до города», — добавил функционер.

Фазель возглавляет IIHF с 1994 года.

Ранее сообщалось, что ЧМ-2020 по хоккею в Швейцарии не будет перенесён на 2021 год.

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