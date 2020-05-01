ЧМ-2020 по хоккею в Швейцарии не будет перенесён на 2021 год

Чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдёт по ранее запланированному графику в Минске и Риге.

«Чемпионат мира не состоится в Швейцарии в 2021 году, владельцы билетов получат компенсации. Проект «Чемпионат мира по хоккею 2020 года в Цюрихе и Лозанне» окончательно закрыт. Оргкомитет завершит свою работу к концу июня», — говорится в заявлении Международной федерации хоккея на льду (IIHF).

Чемпионат мира 2020 года должен был пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая. Из-за пандемии коронавируса было принято решение перенести турнир на следующий год.

Ранее пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) опубликовала список игроков, получивших статус неограниченно свободных агентов.