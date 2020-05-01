Хоккеисты Дацюк, Кошечкин, Мозякин стали неограниченно свободными агентами

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Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) опубликовала список игроков, получивших статус неограниченно свободных агентов.
Хоккеисты Дацюк, Кошечкин, Мозякин стали неограниченно свободными агентами
  • РИА Новости

В список, опубликованный на официальном сайте лиги, вошли нападающие Павел Дацюк и Сергей Мозякин, а также голкипер Василий Кошечкин.

41-летний Дацюк — единственный хоккеист в мире, ставший олимпийским чемпионом, чемпионом мира, обладателем Кубка Стэнли и Кубка Гагарина. Прошлый сезон он провёл в екатеринбургском «Автомобилисте», сыграв в 43 матчах и набрав 22 (5 + 17) очка.

39-летний Мозякин и 37-летний Кошечкин, также являющиеся олимпийскими чемпионами, играли за магнитогорский «Металлург» с 2011 и 2013 годов соответственно.

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