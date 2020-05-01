«Авангард» объявил об уходе хоккеиста Войнова

Омский хоккейный клуб «Авангард» объявил об уходе из команды десятерых игроков.

Как сообщает пресс-служба клуба, команду покинули голкипер Александр Судницин, защитники Вячеслав Войнов, Коди Франсон, Алексей Бондарев и Егор Мартынов, а также форварды Дмитрий Буйницкий, Роб Клинкхаммер, Брэндон Макмиллан, Валентин Пьянов и Алексей Терещенко.

В прошлом сезоне, досрочно завершённом из-за пандемии коронавируса, Войнов, перешедший в «Авангард» из НХЛ, набрал 41 очко (11 + 30) в 59 матчах.

Ранее сообщалось, что Александр Бурмистров покинул «Салават Юлаев».