Чеферин: УЕФА не думает об изменениях системы финансового фейр-плей

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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что организация пока не рассматривает возможность внесения изменений в правила финансового фейр-плей (ФФП) из-за пандемии коронавируса.
Чеферин: УЕФА не думает об изменениях системы финансового фейр-плей
  • Reuters

«Если клубы не следуют правилам, на них всегда будут налагаться санкции, но, конечно, мы всегда думаем о том, как мы можем улучшить наши правила и, если необходимо, адаптироваться к новым временам. Мы думаем об улучшении ФФП, хотим модернизировать его и сделать что-то для большего конкурентного баланса. Мы также рассматриваем некий «налог на роскошь», если это возможно. Есть много идей, но, поверьте мне, в эти трудные времена мы перестали думать об изменениях, которые произойдут в будущем. Теперь мы должны направить наш корабль на правильный курс, и мы близки к тому, чтобы сделать это. Затем, когда всё успокоится, мы вернёмся к старым задачам», — приводит слова Чеферина The Guardian.

Ранее сообщалось, что УЕФА учтёт ситуацию с коронавирусом при проверке клубов на соответствие ФФП.

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