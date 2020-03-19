УЕФА учтёт ситуацию с коронавирусом при проверке клубов на соответствие ФФП

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет принимать во внимание ситуацию с пандемией коронавируса при проверке клубов Европы на соответствие условиям финансового фейр-плей (ФФП).

«В качестве первой меры и в целях реагирования на текущую исключительную ситуацию УЕФА решил, что крайний срок, в течение которого клубы должны доказать, что у них нет просроченной кредиторской задолженности, перенесён с 31 марта на 30 апреля 2020 года», — сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА.

Кроме того, в УЕФА отметили, что в плане определения соответствия клубов условиям ФФП уже был предусмотрен принцип форс-мажорных обстоятельств. Ситуация с коронавирусом будет учтена в ходе оценки соответствия клубов.

Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) сообщила, что сезон АПЛ не будет возобновлён как минимум до 30 апреля.