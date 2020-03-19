УЕФА учтёт ситуацию с коронавирусом при проверке клубов на соответствие ФФП

Короткая ссылка
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет принимать во внимание ситуацию с пандемией коронавируса при проверке клубов Европы на соответствие условиям финансового фейр-плей (ФФП).
УЕФА учтёт ситуацию с коронавирусом при проверке клубов на соответствие ФФП
  • Reuters

«В качестве первой меры и в целях реагирования на текущую исключительную ситуацию УЕФА решил, что крайний срок, в течение которого клубы должны доказать, что у них нет просроченной кредиторской задолженности, перенесён с 31 марта на 30 апреля 2020 года», — сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА.

Кроме того, в УЕФА отметили, что в плане определения соответствия клубов условиям ФФП уже был предусмотрен принцип форс-мажорных обстоятельств. Ситуация с коронавирусом будет учтена в ходе оценки соответствия клубов.

Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) сообщила, что сезон АПЛ не будет возобновлён как минимум до 30 апреля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить