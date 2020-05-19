Баттон — о Сайнсе: если в Ferrari искала пай-мальчика, они взяли не того

Чемпион «Формулы-1» Дженсон Баттон высказал мнение о предстоящем переходе испанца Карлоса Сайнса в Ferrari.

«Если Маттиа Бинотто искал пай-мальчика, человека, который будет быстр, но не будет соперничать с Шарлем Леклером, он взял не того человека. В Сайнсе есть дух победителя — как и в его отце. Он хочет выжать из ситуации максимум, хочет стать чемпионом. Так что Бинотто сделал неправильный выбор, если он рассчитывает создать идеальную атмосферу в команде», — приводит слова Баттона Sky Sports.

Он отметил, что ситуация с расставанием Ferrari с четырёхкратным чемпионом Себастьяном Феттелем вызывает у него негодование.

«Я так понимаю, ему даже не сделали полноценного предложения. И если его просто вытолкали из команды — это безумие! Четырёхкратного чемпиона мира! На мой взгляд, в прошлом году он был быстр. Были сложные моменты, когда Леклер выступал просто здорово — и наверняка это сказалось на эмоциональном состоянии Себастьяна. Но потом он снова выступал сильно. И если кому нужен быстрый пилот, определённо Феттель — то, что нужно. Мне кажется, причиной отставки была совсем не скорость. Может быть, Ferrari не захотела иметь в своём составе двух первых пилотов — точно не могу сказать. Но в любом случае я был в шоке, когда узнал, что через год Себастьян уже не будет управлять красной машиной», — добавил британец.

Сайнс будет выступать за Ferrari с сезона-2021.

Ранее сообщалось, что Mercedes рассматривает вариант приглашения Феттеля.