Пахноцкая: на 1 апреля 60 спортсменов не предоставили информацию в ADAMS

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала о нарушениях спортсменами допинг-правил, связанных с непредоставлением информации о своём местонахождении.

«На 1 апреля 60 спортсменов из нашего пула не предоставили информацию. Это много. Из них 14 — это регистрируемый пул, остальные — расширенный, им не ставят флажок, если они не были на том-то месте, потому что у них нет одночасового окна. Мы кинулись звонить и писать письма. И индивидуально, и федерациям. У одного из спортсменов это оказался третий флажок», — рассказала Пахноцкая в интервью на YouTube-канале «МИТЬКoff».

Она отметила, что объяснения, которые дают спортсмены, порой бывают нелепы».

«Ой, я забыл», «Я ввёл все данные, но забыл нажать кнопку», «А я уже закончил карьеру», «А я в Италии и думал: что вы, в Италию, что ли, поедете?» Мы не едем, чтобы поставить флажок за пропуск. Нам гораздо интереснее поехать и протестировать спортсмена. Система ADAMS используется в расследованиях. Спортсмен пишет одно, а сам в Instagram сидит с коктейлем на пляже, и геотег совершенно другой. Это уже основание для открытия дела. Интересно такого человека протестировать. Очень часто, больше чем в половине случаев, это оказывается связано», — добавила заместитель гендиректора РУСАДА.

Ранее она высказала мнение, что психологическая слабость мешает Логинову извиниться за допинговое прошлое.