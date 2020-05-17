Пахноцкая считает, что психологическая слабость мешает Логинову извиниться за допинговое прошлое

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Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая считает необходимым для Александра Логинова извиниться за его допинговое прошлое.
Пахноцкая считает, что психологическая слабость мешает Логинову извиниться за допинговое прошлое
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Мне Логинова очень жалко. Формально он уже ни в чём не виноват. Он соревновался, нарушил правила, сильно нарушил, это ведь инъекция, отбыл дисквалификацию и имеет право выступать. Но извиняться — вообще не наша практика. У нас либо заговор, либо и так сойдёт. Почему они слабые такие, трусы? Мне Логинова из-за этого жаль. Он классный спортсмен, но если у него такая психологическая слабость. Чем больше времени проходит, тем страннее будет выглядеть, если он скажет: «Я был неправ». Но, наверное, это всё-таки не так просто. Но я убеждена, что сознаться — это сила, а не слабость», — рассказала Пахноцкая в интервью на YouТube-канале «МИТЬКoff»

В 2014 году в допинг-пробе Логинова был обнаружен рекомбинантный эритропоэтин (ЭПО). Спортсмен был дисквалифицирован на два года.

Ранее Касперович рассказал, когда Логинов сможет возобновить стрелковую подготовку.

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