Пахноцкая считает, что психологическая слабость мешает Логинову извиниться за допинговое прошлое

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая считает необходимым для Александра Логинова извиниться за его допинговое прошлое.

«Мне Логинова очень жалко. Формально он уже ни в чём не виноват. Он соревновался, нарушил правила, сильно нарушил, это ведь инъекция, отбыл дисквалификацию и имеет право выступать. Но извиняться — вообще не наша практика. У нас либо заговор, либо и так сойдёт. Почему они слабые такие, трусы? Мне Логинова из-за этого жаль. Он классный спортсмен, но если у него такая психологическая слабость. Чем больше времени проходит, тем страннее будет выглядеть, если он скажет: «Я был неправ». Но, наверное, это всё-таки не так просто. Но я убеждена, что сознаться — это сила, а не слабость», — рассказала Пахноцкая в интервью на YouТube-канале «МИТЬКoff».

В 2014 году в допинг-пробе Логинова был обнаружен рекомбинантный эритропоэтин (ЭПО). Спортсмен был дисквалифицирован на два года.

Ранее Касперович рассказал, когда Логинов сможет возобновить стрелковую подготовку.