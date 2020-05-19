Фигуристка Косторная вошла в рейтинг 30 самых перспективных россиян

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная вошла в рейтинг «З0 до 30» по версии издания Forbes.

В раздел рейтинга «Спорт и киберспорт», помимо 16-летней Косторной, был включён 23-летний двукратный чемпион мира по плаванию Антон Чупков, а также 21-летний киберспортсмен Кирилл Михайлов, специализирующийся на CS:GO.

На попадание в итоговый рейтинг были номинированы форвард ЦСКА Фёдор Чалов, теннисист Даниил Медведев, баскетболистка Мария Вадеева, хоккеист Артемий Панарин, легкоатлетка Анжелика Сидорова, боксёр Дмитрий Бивол и киберспортсмен Марк Данилов.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил фигуристку Загитову с 18-летием.