Фигуристка Косторная вошла в рейтинг 30 самых перспективных россиян

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Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная вошла в рейтинг «З0 до 30» по версии издания Forbes.
Фигуристка Косторная вошла в рейтинг 30 самых перспективных россиян
  • РИА Новости

В раздел рейтинга «Спорт и киберспорт», помимо 16-летней Косторной, был включён 23-летний двукратный чемпион мира по плаванию Антон Чупков, а также 21-летний киберспортсмен Кирилл Михайлов, специализирующийся на CS:GO.

На попадание в итоговый рейтинг были номинированы форвард ЦСКА Фёдор Чалов, теннисист Даниил Медведев, баскетболистка Мария Вадеева, хоккеист Артемий Панарин, легкоатлетка Анжелика Сидорова, боксёр Дмитрий Бивол и киберспортсмен Марк Данилов.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил фигуристку Загитову с 18-летием.

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