Агент Сафонов оценил вероятность перехода Алексея Миранчука в «Барселону»

Известный футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением относительно трансфера полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука в испанскую «Барселону».

«Миранчук — футболист нормального уровня. В то же время есть сомнения, что он действительно нужен «блаугране» и может кого-то вытеснить из стартового состава. При этом не сомневаюсь, что Алексей способен проявить себя в Испании. Не считая «Реала» и «Барселоны», может заиграть в любой команде», — заявил Сафонов в интервью RT.

Ранее бывший игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал слухи об интересе к полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку со стороны «Барселоны».