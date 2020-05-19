Агент Сафонов оценил вероятность перехода Алексея Миранчука в «Барселону»

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Известный футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением относительно трансфера полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука в испанскую «Барселону».
Агент Сафонов оценил вероятность перехода Алексея Миранчука в «Барселону»
  • РИА Новости

«Миранчук — футболист нормального уровня. В то же время есть сомнения, что он действительно нужен «блаугране» и может кого-то вытеснить из стартового состава. При этом не сомневаюсь, что Алексей способен проявить себя в Испании. Не считая «Реала» и «Барселоны», может заиграть в любой команде», — заявил Сафонов в интервью RT.

Ранее бывший игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал слухи об интересе к полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку со стороны «Барселоны».

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