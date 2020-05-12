Аршавин о Миранчуке: если предложение от «Барсы» поступит, надо вызывать такси и ехать в аэропорт

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Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал слухи об интересе к полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку со стороны «Барселоны».
Аршавин о Миранчуке: если предложение от «Барсы» поступит, надо вызывать такси и ехать в аэропорт
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При этом эксперт затруднился оценить достоверность информации.

«Интерес «Барселона» может проявлять, но я слышал, что они не хотят тратить сейчас деньги, в летнее трансферное окно, и будут обменивать игроков. С «Локомотивом» такое не прокатит, задёшево никто отдавать Миранчука не будет. Интерес к нему возможен, и если предложение последует, то долго думать не нужно, нужно вызывать в такси и ехать в аэропорт», — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Роман Широков подверг критике работу Доменико Тедеско в «Спартаке».

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