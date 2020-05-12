Широков подверг критике работу Тедеско в «Спартаке»

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Бывший игрок «Спартака» Роман Широков раскритиковал нынешнего наставника клуба Доменико Тедеско.
Широков подверг критике работу Тедеско в «Спартаке»
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По мнению экс-футболиста, славу красно-белым приносили Юрий Гаврилов, Валерий Рейнгольд, Фёдор Черенков и другие звёздные ветераны. Сейчас же в «Спартаке» личностей сопоставимого масштаба нет.

«На данный момент мне лично не нравится работа Тедеско. За зимнюю паузу он нисколько не поменял игру. «Спартак» всю жизнь является атакующей командой, а с «Оренбургом» играет от обороны. Вы теряете свою индивидуальность. Завтра к вам придёт другой тренер, и вы уже забудете, почему «Спартак» стал таким. Народной командой «Спартак» стал из-за того, что он дарил радость людям», — сказал Широков в передаче журналиста Сергея Егорова «Футбольный Биги» в Youtube.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» передал 20 тыс. медицинских масок пригороду Мадрида.

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