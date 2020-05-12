«Атлетико» передал 20 тысяч медицинских масок пригороду Мадрида

Мадридский футбольный клуб «Атлетико» безвозмездно передал пригороду испанской столицы Алькала-де-Энаресу 20 тыс. медицинских масок.

Как сообщается в официальном аккаунте команды в Twitter, подарок получил мэр 200-тысячного города Хавьер Родригес. Церемония состоялась на тренировочной базе «Атлетико».

La Fundación dona 20.000 mascarillas higiénicas al @AytoAlcalaH para que sean distribuidas entre los vecinos de la ciudad complutense.

➡ https://t.co/fOwQm3x8rspic.twitter.com/SCi00fmZoZ — Fundación Atlético de Madrid (@AtletiFundacion) May 12, 2020

Ранее стало известно, что девушка Криштиану Роналду сфотографировалась в пустом тренажёрном зале.