«Атлетико» передал 20 тысяч медицинских масок пригороду Мадрида

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Мадридский футбольный клуб «Атлетико» безвозмездно передал пригороду испанской столицы Алькала-де-Энаресу 20 тыс. медицинских масок.
«Атлетико» передал 20 тысяч медицинских масок пригороду Мадрида
  • Reuters

Как сообщается в официальном аккаунте команды в Twitter, подарок получил мэр 200-тысячного города Хавьер Родригес. Церемония состоялась на тренировочной базе «Атлетико».

Ранее стало известно, что девушка Криштиану Роналду сфотографировалась в пустом тренажёрном зале.

 

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