«Атлетико» передал 20 тысяч медицинских масок пригороду Мадрида
- Reuters
Как сообщается в официальном аккаунте команды в Twitter, подарок получил мэр 200-тысячного города Хавьер Родригес. Церемония состоялась на тренировочной базе «Атлетико».
La Fundación dona 20.000 mascarillas higiénicas al @AytoAlcalaH para que sean distribuidas entre los vecinos de la ciudad complutense.— Fundación Atlético de Madrid (@AtletiFundacion) May 12, 2020
➡ https://t.co/fOwQm3x8rspic.twitter.com/SCi00fmZoZ
Ранее стало известно, что девушка Криштиану Роналду сфотографировалась в пустом тренажёрном зале.