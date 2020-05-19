Ловчев — о Соболеве: в «Спартаке» появился свой наконечник

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал выкуп клубом прав на нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева.

«Думаю, что Соболев впишется в команду. Во-первых, он уже вписался. Он практически сразу, не пройдя подготовку, уже играл на турнире в Катаре. А потом неплохо проявил себя и в чемпионате. И я в нём вижу большой потенциал», — приводит слова Ловчева kp.ru.

Он отметил, что основные качества Соболева — игра в центре штрафной площади, игра головой и нацеленность на удары.

«Такое ощущение, что в нападении «Спартака» осенью чего-то не хватало. Понсе были недовольны. Туда Ларссона ставили, потом Бакаева. На мой взгляд, именно Соболев должен стать основным игроком в атаке. В «Спартаке» появился свой наконечник», — добавил ветеран клуба.

23-летний Соболев перешёл в «Спартак» в зимнее трансферное окно на правах аренды из самарских «Крыльев Советов». За московский клуб российский форвард провёл четыре матча, в которых отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Андрей Червиченко резко высказался о покупке «Спартаком» Соболева.