Червиченко резко высказался о покупке «Спартаком» Соболева

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал выкуп клубом прав на нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева.

«Ситуация с коронавирусом оказывает воздействие на всё, в том числе и на голову, видимо. Я считаю, что Соболев — это очередное неудачное приобретение «Спартака», — приводит слова Червиченко РИА Новости.

23-летний Соболев перешёл в «Спартак» в зимнее трансферное окно на правах аренды из самарских «Крыльев Советов». За московский клуб российский форвард провёл четыре матча, в которых отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Спартак» объявил о подписании долгосрочного контракта с Соболевым.