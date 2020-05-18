В «Крыльях Советов» рассказали об увеличении первоначальной суммы выкупа Соболева

Председатель совета директоров самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Александр Фетисов заявил, что нападающий Александр Соболев был продан в «Спартак» на улучшенных условиях.

«Сумма соглашения конфиденциальна и по условиям договора не подлежит разглашению, но могу сказать, что нам удалось увеличить первоначальную сумму выкупа Соболева», — цитирует Фетисова ТАСС.

23-летний Соболев перешёл в «Спартак» в зимнее трансферное окно на правах аренды из самарских «Крыльев Советов». За московский клуб российский форвард провёл четыре матча, в которых отдал три результативные передачи. В нынешнем сезоне он также забил десять мячей за «Крылья Советов».

Ранее экс-президент красно-белых Андрей Червиченко резко высказался о покупке «Спартаком» Соболева.