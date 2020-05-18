Нурмагомедов отреагировал на философский пост Исмаилова в соцсетях

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов обратился к другому отечественному бойцу смешанного стиля Магомеду Исмаилову по поводу его философского поста в социальных сетях.

«Ты знаешь, что делать, просто представь! Когда ты увидел тонущего, а сам не умеешь плавать, что делать?! Тебе нужно поставить себя на его место, и правильное решение не заставит себя долго ждать!» — написал Исмаилов в своём Instagram.

Нурмагомедов ответил в комментариях, что 33-летнему спортсмену не хватает знаний в конкретной области, чтобы рассуждать о ней.

«Не хватило словарного запаса, брат, определённых знаний не хватило, истории мало изучаешь, Мухаммад, читай побольше о пророках», — ответил Нурмагомедов.

На счету Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения за карьеру в MMA. У Исмаилова 16 побед, два проигранных поединка и один бой, признанный несостоявшимся.

Ранее сообщалось о состоянии находящегося в больнице отца Нурмагомедова.