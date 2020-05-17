Менеджер Нурмагомедова: Хабиб после каждого боя говорит, что завершает карьеру

Али Абдель-Азиз, менеджер действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, заявил, что его клиент после каждого поединка говорит о завершении карьеры, однако буквально через две недели рвётся вернуться в октагон.

«Нурмагомедов после каждого боя говорит мне, что заканчивает карьеру. Через две недели он звонит мне и спрашивает, с кем ему стоит встретиться в следующем поединке», — цитирует Абдель-Азиза TMZ.

Хабиб Нурмагомедов должен провести следующий поединок осенью 2020 года. Его соперником станет обладатель временного чемпионского пояса в лёгком дивизионе Джастин Гэтжи.

Ранее менеджер Нурмагомедова рассказал, кто принимает решения в команде чемпиона UFC.