Вагнер Лав рассказал, кто из футболистов ЦСКА пил водку после победы в Кубке УЕФА

Бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав рассказал, кто из игроков команды пил водку после победы в Кубке УЕФА в 2005 году.

«О да. Русским нравится водка. Очень её любят. Кажется, один из близнецов (речь о братьях Березуцких. — RT)… с виду они похожи, но по характеру очень разные. Алексей поспокойнее, а Василий — более чокнутый. Он был одним из тех, кого победа привела в дикий восторг», — цитирует Вагнера Лава официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.

Он заявил, что Василий Березуцкий «ударно» отметил победу, а также добавил, что сам очень активно праздновал вместе с другим бразильским экс-игроком красно-синих — Даниэлем Карвальо.

В финале Кубка УЕФА 2005 года ЦСКА взял верх над лиссабонским «Спортингом» со счётом 3:1. Игра прошла в Португалии на стадионе «Жозе Алваладе». Тогда победу российской команде принесли голы Алексея Березуцкого, Юрия Жиркова и Вагнера Лава. В составе «Спортинга» отличился Рожерио.

Ранее экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин рассказал, что в перерыве матча со «Спортингом» главный тренер армейцев Валерий Газзаев достал иконку.