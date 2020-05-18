«Селтик» в девятый раз стал чемпионом Шотландии по футболу после досрочного завершения сезона
- Reuters
Как сообщает пресс-служба Шотландской профессиональной футбольной лиги (SPFL), было принято решение о досрочном завершении чемпионата, прерванного из-за пандемии коронавируса.
Отмечается, что клубы единогласно поддержали такое решение. Также было утверждено, что итоговые места должны распределиться в соответствии с занимаемым положением в турнирной таблице на момент остановки соревнований.
Самым титулованным клубом Шотландии остаётся «Рейнджерс», 54 раза становившийся чемпионом страны, занявший второе место по итогам сезона-2019/20.
Ранее министр спорта Великобритании рассказал о переговорах по возобновлению Английской премьер-лиги.