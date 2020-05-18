«Селтик» в девятый раз стал чемпионом Шотландии по футболу после досрочного завершения сезона

Футбольный клуб «Селтик» из Глазго девятый раз подряд и 51-й раз в истории стал чемпионом Шотландии по футболу.

Reuters

Как сообщает пресс-служба Шотландской профессиональной футбольной лиги (SPFL), было принято решение о досрочном завершении чемпионата, прерванного из-за пандемии коронавируса. Отмечается, что клубы единогласно поддержали такое решение. Также было утверждено, что итоговые места должны распределиться в соответствии с занимаемым положением в турнирной таблице на момент остановки соревнований. Самым титулованным клубом Шотландии остаётся «Рейнджерс», 54 раза становившийся чемпионом страны, занявший второе место по итогам сезона-2019/20. Ранее министр спорта Великобритании рассказал о переговорах по возобновлению Английской премьер-лиги.