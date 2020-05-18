Министр спорта Великобритании рассказал о переговорах по возобновлению АПЛ
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«Мы ещё не достигли всех необходимых соглашений, но нацелены на то, что АПЛ возобновится за закрытыми дверями с середины июня», — приводит слова Доудена Sky Sports.
Он также выразил надежду, что удастся договориться о бесплатных трансляциях некоторых матчей лиги, которые станут своеобразной компенсацией для фанатов, которых не будут пускать на стадионы.
АПЛ была приостановлена из-за пандемии коронавируса, как и многие спортивные турниры в мире. На момент паузы в лиге было сыграно 29 туров из 38.
Ранее Виллиан заявил, что многие игроки АПЛ не хотят скорейшего возобновления сезона.