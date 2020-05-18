Чен: в фигурном катании и судействе всё очень субъективно

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Двукратный чемпион мира Нейтан Чен поделился размышлениями о проблемах судейства в фигурном катании.
Чен: в фигурном катании и судействе всё очень субъективно
  • РИА Новости

«Мне кажется, существуют некоторые проблемы с судейством. Нам нужно ещё лучше оценить и компьютеризировать то, как выставляются оценки, потому что в фигурном катании и судействе всё очень субъективно», — приводит слова Чена Medium.

В качестве примера он привёл момент с касанием льда до завершения полного оборота.

«Это в теории должно снижать оценку, но часто этого не происходит. Как результат, должна быть некая справедливость, так что я хотел бы посмотреть, сможем ли мы внедрить это в систему судейства», — добавил 21-летний американец.

Ранее в ISU пояснили изменения в оценке прыжков.

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