Чен: в фигурном катании и судействе всё очень субъективно
- РИА Новости
«Мне кажется, существуют некоторые проблемы с судейством. Нам нужно ещё лучше оценить и компьютеризировать то, как выставляются оценки, потому что в фигурном катании и судействе всё очень субъективно», — приводит слова Чена Medium.
В качестве примера он привёл момент с касанием льда до завершения полного оборота.
«Это в теории должно снижать оценку, но часто этого не происходит. Как результат, должна быть некая справедливость, так что я хотел бы посмотреть, сможем ли мы внедрить это в систему судейства», — добавил 21-летний американец.
Ранее в ISU пояснили изменения в оценке прыжков.