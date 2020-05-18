ЦСКА — о 15-летии победы в Кубке УЕФА: будто вчера было

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Пресс-служба московского футбольного клуба ЦСКА опубликовала несколько памятных фотографий, посвящённых 15-й годовщине победы в Кубке УЕФА.
ЦСКА — о 15-летии победы в Кубке УЕФА: будто вчера было
  • РИА Новости

«15 лет прошло, а было будто вчера. Сегодня отмечаем юбилей победы в Кубке УЕФА — 2005!» — говорится в сообщении ЦСКА в Twitter, к которому прилеплено несколько фотографий с того матча.

В финале Кубка УЕФА 2005 года армейцы взяли верх над лиссабонским «Спортингом» со счётом 3:1. Игра прошла в Португалии на стадионе «Жозе Алваладе». Тогда победу ЦСКА принесли голы Алексея Березуцкого, Юрия Жиркова и Вагнера Лава. В составе «Спортинга» отличился Рожерио.

Для армейцев это по сей день остаётся единственной победой в еврокубковых турнирах.

Ранее Вадим Евсеев поделился воспоминаниями о матчах «Локомотива» и ЦСКА в 2000-х годах.

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