ЦСКА — о 15-летии победы в Кубке УЕФА: будто вчера было

Пресс-служба московского футбольного клуба ЦСКА опубликовала несколько памятных фотографий, посвящённых 15-й годовщине победы в Кубке УЕФА.

«15 лет прошло, а было будто вчера. Сегодня отмечаем юбилей победы в Кубке УЕФА — 2005!» — говорится в сообщении ЦСКА в Twitter, к которому прилеплено несколько фотографий с того матча.

15 лет прошло, а было будто вчера 🤩 Сегодня отмечаем юбилей победы в Кубке УЕФА-2005! #историяЦСКА#15летКубкуУЕФАhttps://t.co/tnxxYOxQwrpic.twitter.com/fpVZjTvi1E — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 18, 2020

В финале Кубка УЕФА 2005 года армейцы взяли верх над лиссабонским «Спортингом» со счётом 3:1. Игра прошла в Португалии на стадионе «Жозе Алваладе». Тогда победу ЦСКА принесли голы Алексея Березуцкого, Юрия Жиркова и Вагнера Лава. В составе «Спортинга» отличился Рожерио.

Для армейцев это по сей день остаётся единственной победой в еврокубковых турнирах.

Ранее Вадим Евсеев поделился воспоминаниями о матчах «Локомотива» и ЦСКА в 2000-х годах.