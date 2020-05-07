Евсеев поделился воспоминаниями о матчах «Локомотива» и ЦСКА в 2000-х годах

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Бывший футболист «Локомотива» и «Спартака», а ныне главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился воспоминаниями о противостоянии железнодорожников с ЦСКА в 2000-х годах.
Евсеев поделился воспоминаниями о матчах «Локомотива» и ЦСКА в 2000-х годах
  • РИА Новости

«Буква Ц в моём алфавите — это ЦСКА. Так получилось, что для «Локомотива» главным соперником был «Спартак». «Спартак» доминировал в российском футболе, «Локомотив» пытался обойти его. Но когда стало ясно, что тот романцевский «Спартак» закончился, главной дуэлью в стране стало противостояние «Локомотива» и ЦСКА», — написал Евсеев в своём Instagram.

По его словам, он уже тогда привык относиться к ЦСКА как к принципиальному сопернику, потому что до этого выступал за «Спартак». Он также отметил, что противостояние «Локомотива» с ЦСКА было главным в России с 2002 по 2006 год, по его мнению.

«Мы шли своим путём, соперник своим: омоложение команды, бразильцы, Газзаев. В 2002-м всё решил золотой матч. Помню, как Сёмин сказал нам перед ним, что из 20, кажется, матчей он проиграл Газзаеву только 1. И что если мы сыграем так, как в 30 предыдущих матчах сезона, то выиграем. Его уверенность передалась нам. Мы выиграли», — вспомнил Евсеев.

Евсеев подчеркнул, что «Локомотив» всегда играл уверенно против ЦСКА, а опыт матчей с таким сильным соперником потом помог команде в Лиге чемпионов.

Ранее Евсеев выступил против перехода к системе «весна — осень».

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