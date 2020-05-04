Евсеев выступил против перехода к системе «весна — осень»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением по поводу перехода к системе «весна — осень».

«УЕФА рассматривает возможность перехода чемпионатов на схему «весна — осень». Что я думаю об этом: в сегодняшнем дне, когда коронавирус так изменил мир, рассматриваются все варианты и возможные сценарии», — написал Евсеев в своём Instagram.

Он отметил, что ему в целом не принципиальна схема розыгрыша, но на данный момент в России проводится «гладкий» чемпионат.

«Надо вспомнить, для чего мы переходили на «осень — весну». Чтобы синхронизировать календарь, трансферные окна с Европой. И чтобы играть в еврокубках тем же составом, который завоевал путёвку в них. УЕФА, как понимаю, говорит о новой общей модели. Поэтому синхронность нарушена не будет. На мой взгляд, лучше остаться как есть, без очередных революций. Если эпидемиологическая ситуация будет способствовать этому», — добавил Евсеев.

Он также признался, что не очень понимает, что будут делать после завершения чемпионатов до зимы в случае смены системы розыгрыша.

Ранее Виталий Мутко заявил, что система «осень — весна» ничего не дала российскому футболу.